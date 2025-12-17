ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट: दिल्ली HC ने नई याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार, प्रभावित यात्रियों को चार गुणा मुआवजा की थी मांग

याचिका एनजीओ सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज की ओर से दायर की गई थी.

इंडिगो संकट पर नई याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
इंडिगो संकट पर नई याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो से जुड़े संकट की जांच और प्रभावित यात्रियों को चार गुणा मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर हाईकोर्ट पहले ही एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ता को लंबित याचिका में पक्षकार बनने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए.

याचिका एनजीओ सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमेटिक चेंज की ओर से दायर की गई थी. याचिका में इंडिगो के उड़ानों को रद्द किए जाने से एयरपोर्ट पर परेशान हुए यात्रियों को किराये का चार गुणा मुआवजा देने की मांग की गई थी. साथ ही याचिका में इंडिगो संकट के पूरे मामले की भी जांच की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में पक्षकार बनने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी जिसे हम मंजूर भी कर लेते.

बता दें कि 10 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो से जुड़े संकट मामले पर संज्ञान ले लिया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडिगो पर सवाल उठाते हुए कहा था कि फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का पालन सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो द्वारा उठाए जाने वाले उपायों में से एक पर्याप्त संख्या में पायलटों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिगो ने समय रहते आवश्यक संख्या में पायलटों की नियुक्ति नहीं किया, जिससे फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

हाईकोर्ट ने केंद्र और इंडिगो को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप इतने असहाय हैं कि एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए गए, जिसमें लाखों यात्री एयरपोर्ट पर बिना सहायता के फंसे रहे.

