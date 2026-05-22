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विनेश फोगाट को राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए अयोग्य करार देने पर दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को विनेश फोगाट की वापसी का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि 30 और 31 मई को एशियन गेम्स के लिए होने वाले ट्रायल में विनेश फोगाट को अनुमति मिले.

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या खेलों में मां बनना किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है. देश में मां बनने पर तो जश्न मनाया जाता है. कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पहले से चल रही उस परंपरा में बदलाव पर भी एतराज जताया, जिसमें किसी मशहूर एथलीट को उसे योग्यता की चिंताओं को दरकिनार कर खेलने की अनुमति दी जाती थी. कोर्ट ने कहा कि पहले के सर्कुलर में बदलाव काफी कुछ कहता है. आप इस तरह भारतीय कुश्ती संघ को मत चलाइए. ये खेल के हित में नहीं है.

दरअसल, विनेश फोगाट ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. सिंगल बेंच ने 18 मई को विनेश फोगाट को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने विनेश फोगाट को निर्देश दिया था कि वो भारतीय कुश्ती संघ के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दे. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया कि वो 6 जुलाई तक अपने नोटिस पर अंतिम फैसला कर ले.

विनेश फोगाट ने याचिका दायर कर भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन गेम्स सेलेक्शन ट्रायल से बाहर करने के फैसले को चुनौती दी. फोगाट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि इस मामले में जितना दिख रहा है उतना ही सब कुछ नहीं है. राव ने विनेश फोगाट को सेलेक्शन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की है. ट्रायल 30 मई से शुरू होने वाला है. कोर्ट ने इस मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि आप भारतीय कुश्ती संघ के नोटिस का जवाब दें. इस बीच भारतीय कुश्ती संघ 6 जुलाई तक इस मामले पर अंतिम फैसला करें.