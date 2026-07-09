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दिल्ली हाईकोर्ट से क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को बड़ी राहत, इंटरनेट से हटेंगे आपत्तिजनक लिंक्स और AI तस्वीरें

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद आपत्तिजनक और फर्जी AI-जनरेटेड कंटेंट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल और पते के जरिए समन व नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.

अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग करते हुए कहा था कि उनके बारे में एआई निर्मित कंटेंट बिना उनकी अनुमति के अपलोड किए गए हैं. इन कंटेंट के जरिए उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से वकील वरुण पाठक ने कहा कि 8 यूआरएल यानी वेबलिंक हैं जिनमें से 2 का एक्सेस नहीं हो पा रहा है. एक यूआरएल पैपराजी किस्म का फोटो है और उससे व्यक्तित्व के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है.

तब अभिषक शर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो एआई निर्मित फोटो है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम इससे रोज ही निपट रहे हैं. मानहानि और व्यक्तित्व के अधिकारों में एक पतली रेखा का फर्क है. मानहानि वाले मामलों में भी व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन होता है. तब वकील पाठक ने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा जो झूठ और अस्वीकार्य है तो वो दूसरी श्रेणी में आएगा.