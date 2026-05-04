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अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का आदेश, बिना अनुमति कंटेंंट के इस्तेमाल पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के पर्सनैल्टी राइट्स के संरक्षण का आदेश दिया ( SOURCE: LEFT IMAGE-IANS, RIGHT IMAGE-ETV BHARAT )