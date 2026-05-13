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Apple और Google को पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स हटाने का आदेश, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और एप्पल को निर्देश दिया है कि वो अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर पोर्नोग्राफी और वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाले ऐप्स पर सख्त कार्रवाई करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकते.

हाई कोर्ट ने गूगल, एप्पल और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो पोर्नोग्राफी और वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाले ऐप्स को रोकने को लेकर कार्रवाई को लेकर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करे. कोर्ट ने कहा कि गूगल और एप्पल अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऐसे ऐप अपलोड होते समय ही रोकें.

कोर्ट ने कहा कि आईटी रूल्स 2021 के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इंटरमीडियरी को ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने में न केवल मुख्य भूमिका निभानी है, बल्कि उन्हें अपलोड होते समय भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि गूगल और एप्पल जैसे इंटरमीडियरी को आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायतों पर गौर करते हुए उन्हें तुरंत रोकना होगा. याचिका रुबिका थापा ने दायर किया है.