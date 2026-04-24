ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट: उत्तम नगर हत्या मामले के पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में होली के दौरान मृत तरुण भुटौलिया के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो संबंधित एसएचओ को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जारी करें.

पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

कोर्ट ने कहा कि संबंधित एसएचओ पीड़ित परिवार को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं ताकि किसी संकट के समय वो एसएचओ से संपर्क कर सकें. दरअसल तरुण भुटौलिया के परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी. परिवार ने मांग की थी कि इस घटना से संबंधित सभी तरह के भड़काऊ वीडियो हटाने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

पीड़ित के घर के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं-दिल्ली पुलिस

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्थानीय पुलिस सक्रिय है और वो हरसंभव सुरक्षा उपलब्ध कराएगी. दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस लेन में पीड़ित परिवार का घर है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. उस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द्र बना रहे इसके लिए पुलिस पिकेट भी स्थापित किए गए हैं.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि करीब ढाई सौ भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया से हटाए गए हैं. उसके बाद कोर्ट ने एसीपी को निर्देश दिया कि वो संबंधित एसएचओ को निर्देश दें कि वो पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.