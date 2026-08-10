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दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्बू के व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण का आदेश दिया, डीपफेक, AI से निर्मित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट का अभिनेत्री तब्बू पर फैसला ( File Photo )