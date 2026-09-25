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बैंककर्मियों के प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस को सोमवार तक वैकल्पिक जगह तय करने का निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक यूनियनों के प्रस्तावित देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस को एक अहम निर्देश दिया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर के बजाय किसी अन्य वैकल्पिक स्थल पर बैंक कर्मियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने के अनुरोध पर आगामी सोमवार, 28 सितंबर की शाम 4 बजे तक फैसला लें.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपने निर्णय की जानकारी तय समय सीमा के भीतर बैंक यूनियनों के वकील को लिखित में सूचित करे. दिल्ली स्टेट यूनिट ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28, 29 और 30 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी. पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं हैं. इसके बाद अदालत ने यूनियनों के वैकल्पिक स्थल के अनुरोध पर विचार करने को कहा.

यूनियनों का कहना था कि शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत संरक्षित है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी या समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण वे पहले 11 और 18 सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन नहीं कर सके.