ट्रांसजेंडर संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करने का आदेश दिया.
Published : April 8, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करने का आदेश दिया.
याचिका वकील डॉ. चंद्रेश जैन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर संशोधन कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद से अपने जेंडर की पहचान बताने की बजाय सरकार के वेरिफिकेशन और प्रमाणन की जरुरत होगी. याचिका में कहा गया है कि जेंडर की पहचान किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वायतता और निजता का एक अहम पहलू है और इसे किसी चिकित्सकीय या प्रशासनिक स्क्रूटनी का मोहताज बनाकर नहीं रखा जा सकता है.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम केंद्र सरकार के फैसले के जिक्र किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रमाणित जेंडर की पहचान को संविधान की धारा 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है.
याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के जरिये मौलिक कानून से पीछे हटने का काम किया गया है. ये संशोधन बराबरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है. ट्रांजेंडर की पहचान की प्रमाणन प्रक्रिया से उन्हें मिलने वाले कल्याणकारी लाभों और कानूनी सुरक्षा से वंचित होना पड़ेगा.
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