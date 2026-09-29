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10 साल की बेटी को जज का भावुक पत्र, 'बेटा, जिसे तुम अंकल कहती थी, वह आजाद नहीं घूमेगा; सबसे बहादुर लड़की'

प्रतिकात्मक इमेज ( IANS )

नई दिल्ली: दिल्ली से न्याय व्यवस्था का एक बेहद संवेदनशील, मानवीय और प्रेरणादायक मामला सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) मामले की एक 10 वर्षीय बाल पीड़िता के लिए निचली अदालत के जज के मार्मिक और हौसला बढ़ाने वाले संदेश को उस तक पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को निर्देश दिया है कि वह इस संदेश को प्रिंट करवाकर और तयशुदा मुआवजे की राशि के साथ बच्ची व उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाए. इस फैसले ने कानूनी हलकों और आम जनमानस के बीच गहरी छाप छोड़ी है.