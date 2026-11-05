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लाल किला ब्लास्ट मामला: आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत की मांग पर ईडी को नोटिस, कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई कल यानि 6 नवंबर को होगी.

जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की है. उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है. हाई कोर्ट ने ईडी से दस्तावेजों की जांच करने को कहा है और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसे कल ही सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. ईडी ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके भाग जाने का जोखिम है.