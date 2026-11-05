लाल किला ब्लास्ट मामला: आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत की मांग पर ईडी को नोटिस, कल होगी सुनवाई
लाल किला ब्लास्ट मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग पर ईडी को नोटिस जारी किया गया.
Published : November 5, 2026 at 1:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग करने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई कल यानि 6 नवंबर को होगी.
जावेद अहमद सिद्दीकी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की है. उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है. हाई कोर्ट ने ईडी से दस्तावेजों की जांच करने को कहा है और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसे कल ही सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. ईडी ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके भाग जाने का जोखिम है.
जावेद अहमद सिद्दीकी की पत्नी कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रही हैं और उनका इलाज चल रहा है. इससे पहले जुलाई 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट ने उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी हालत स्थिर है और वह अपनी दिनचर्या से जुड़े काम खुद कर सकती हैं. साकेत कोर्ट ने यह भी कहा था कि माता-पिता के बीमार होने पर बालिग बच्चों से उनकी देखभाल की अपेक्षा की जाती है.
2025 में हुई थी गिरफ्तारी
जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियों के रडार पर आई थी. ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों के विश्वविद्यालय से संबंध सामने आने के बाद एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरू की थी. ईडी ने जावेद को कथित टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था.
ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज दो एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) से मान्यता मिलने को लेकर गलत जानकारी दी थी. ईडी का दावा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है.
गौरतलब है कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक आई10 कार में विस्फोट हुआ था. यह कार आमिर रशीद अली के नाम पर पंजीकृत थी. इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 32 लोग घायल हुए थे. मामले की जांच के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के दायरे में आई थी.
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