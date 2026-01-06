ETV Bharat / bharat

IRCTC घोटाला मामला: तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है.

राजद नेता तेजस्वी यादव
राजद नेता तेजस्वी यादव (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 6, 2026 at 2:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. तेजस्वी यादव की ओर से पेश वकीस ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह की एक याचिका उनके पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दाखिल की है. लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 जनवरी की तारीख तय की है.

14 जनवरी को अगली सुनवाई

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायमूर्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव की याचिका पर भी उसी दिन, यानी 14 जनवरी को ही विचार किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करना उचित होगा, क्योंकि दोनों का संबंध एक ही मामले से है. 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.

क्या है पूरा मामला

लालू यादव की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

