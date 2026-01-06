ETV Bharat / bharat

IRCTC घोटाला मामला: तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. तेजस्वी यादव की ओर से पेश वकीस ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह की एक याचिका उनके पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दाखिल की है. लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 जनवरी की तारीख तय की है.

14 जनवरी को अगली सुनवाई

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायमूर्ति ने कहा कि तेजस्वी यादव की याचिका पर भी उसी दिन, यानी 14 जनवरी को ही विचार किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ करना उचित होगा, क्योंकि दोनों का संबंध एक ही मामले से है. 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.

क्या है पूरा मामला