ETV Bharat / bharat

मेवाड़ राज परिवार की संपत्तियों के बंटवारे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मेवाड़ के शाही परिवार की संपत्तियों के बंटवारे के मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की याचिका पर पद्मजा परमार और उनकी बहन भार्गवी कुमारी मेवाड़ को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्यों की सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. पहले परिवार के कुछ सदस्य़ों की याचिकाएं बॉ्म्बे हाईकोर्ट में और कुछ सदस्यों की याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में दाखिल की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं एक ही जगह सुनी जाएं इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

विवाद उदयपुर स्थित सिटी पैलेस , एचआरएच होटल्स ग्रुप सहित अन्य संपत्तियों पर नियंत्रण का है. याचिकाओं में महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है. एक याचिकाकर्ता उदयपुर के पूर्व महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार से हैं. याचिकाकर्ता महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे.