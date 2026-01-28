ETV Bharat / bharat

पायलटों के काम के घंटे तय करने वाले नियम को स्थगित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर डीजीसीए को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफडीटीएल के नियम को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर डीजीसीए को नोटिस जारी किया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS Photo)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में हवाई जहाजों की सेवाओं में व्यापक पैमाने पर बाधा के बाद फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नियम को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई कल यानि 29 जनवरी को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीसीए की ओर से पेश वकील से कहा कि वे इस मामले पर निर्देश लेकर कल आएं. कोर्ट ने कहा कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम जरुर लागू होने चाहिए, क्योंकि ये सीधे-सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. याचिका साबरा रॉय लेंका और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि डीजीसीए को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम को लागू करने से रोकें.

याचिका में कहा गया था कि डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम 2025 में लागू किए थे. इसके तहत पायलटों के काम के घंटे तय किए गए थे. उनके आराम के घंटे भी तय किए गए थे. फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक बनाए गए थे, लेकिन जब इस नियम को लागू किया गया तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने इसे ठीक से लागू नहीं किया. जिसके बाद दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई.

यात्रियों को हुई परेशानी के बाद डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम को अस्थायी रुप से फरवरी तक निलंबित कर दिया, ताकि तब तक एयरलाईंस कंपनियां व्यवस्था सुधार सकें. याचिका में ये भी मांग की गई है कि एयलाईंस कंपनियों को खुद को लो कॉस्ट यानि कम कीमत वाला कहने से रोकने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्ट के नियमों में लो कॉस्ट जैसे वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं है.

