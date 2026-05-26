ETV Bharat / bharat

जिमखाना क्लब मामले में केंद्र को नोटिस जारी, कोर्ट में सरकार ने कहा- जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा खाली

5 जून तक दिल्ली जिमखाना क्लब परिसर को खाली करने का आदेश है, HC में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं होगा.

ETV Bharat
हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली HC को बताया कि दिल्ली जिमखाना क्लब की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं होगा.

जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने केंद्र सरकार की इस सूचना पर गौर किया कि खाली करने की कोई भी कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद ही की जाएगी.

आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा. ये कहना सही नहीं है कि जिमखाना क्लब का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले रही है. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केंद्र के नोटिस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है.

बता दें कि आज ही दिल्ली जिमखाना क्लब का आंतरिक विवाद भी हाई कोर्ट में उठाया गया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल क्लब की चुनी हुई कमेटी की ओर से कोर्ट में पेश हुए. जिमखाना क्लब में प्रबंधन और सदस्यों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है.
बता दें कि दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जिमखाना क्लब को नोटिस जारी कर उसके 27.3 एकड़ में फैले परिसर को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है. याचिका दिल्ली जिमखाना क्लब विजय खुराना ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि 22 मई को भूमि और विकास कार्यालय ने जिमखाना क्लब का परिसर खाली करने का आदेश दिया.

केंद्र सरकार ने कहा है कि जिमखाना क्लब प्रधानमंत्री आवास और दूसरे महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों के पास है. केंद्र सरकार ने कहा है कि रक्षा और दूसरे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए जिमखाना क्लब की भूमि की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- केंद्र सरकार का आदेश, 5 जून तक खाली करना होगा दिल्ली जिम खाना क्लब

TAGGED:

DELHI HIGH COURT GYMKHANA CLUB
GYMKHANA CLUB HEARING IN HIGHCOURT
GYMKHANA CLUB HIGHCOURT TODAY
DELHI GYMKHANA CLUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.