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जिमखाना क्लब मामले में केंद्र को नोटिस जारी, कोर्ट में सरकार ने कहा- जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा खाली

हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली HC को बताया कि दिल्ली जिमखाना क्लब की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं होगा. जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने केंद्र सरकार की इस सूचना पर गौर किया कि खाली करने की कोई भी कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद ही की जाएगी. आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा. ये कहना सही नहीं है कि जिमखाना क्लब का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले रही है. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केंद्र के नोटिस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है.