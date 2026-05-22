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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को टारगेट करने के मामले में गोपाल राय और सौरव दास को अवमानना नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को टारगेट करने के मामले में गोपाल राय और सौरव दास को अवमानना नोटिस जारी किया है. अरविंद केजरीवाल को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है. इस मामले दूसरे आप नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुकी है, ऐसे में कई याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती हैं. हम उन प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर रहे हैं जो पहले की याचिका में पक्षकार नहीं थे. अब मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

सुनवाई के दौरान वकील अशोक चैतन्य ने कहा कि उन्होंने पत्रकार श्याम मीरा सिंह के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना चलाने के लिए सहमति मांगी थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया. श्याम मीरा सिंह को लेकर वो अलग से याचिका दायर करेंगे. कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज ने इस मामले के प्रतिवादी अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना प्रक्रिया शुरु की थी. हमने उन्हें नोटिस भी जारी किया था. हम इस मामले के दूसरे प्रतिवादियों गोपाल राय और सौरव दास को नोटिस जारी कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की प्रति भी केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज को दी जाए. हमने इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. याचिका की प्रति एमिकस क्यूरी को भी दी जाए. वकील अशोक चैतन्य ने कोर्ट से अवमानना वाले कंटेंट को संरक्षित रखे जाने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को उन कंटेंट के संरक्षण का आदेश दिया.

याचिका वकील अशोक चैतन्य ने दायर किया है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले एएसजी संजीव भंडारी से कोर्ट की अवमानना चलाने के लिए सहमति मांगी गई. एएसजी संजीव भंडारी ने याचिकाकर्ता को केजरीवाल समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना चलाने की अनुमति दे दी थी जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है.