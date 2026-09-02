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जेल में बंद यूक्रेनी नागरिकों को परिवार के साथ ई-मुलाकात की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी

इन विदेशी नागरिकों पर म्यांमार में अवैध तरीके से घुसने और मिजोरम में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम करने का आरोप है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Representational Image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 5:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को जेल में अपने परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ई-मुलाकात कराने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.

याचिका में छह यूक्रेनी नागरिकों ने 26 दिसंबर 2022 के उस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसमें विदेशी नागरिकों को ई-मुलाकात के जरिये अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति नहीं दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये सर्कुलर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का खुला उल्लंघन है. किसी भी कैदी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत नहीं देना उसकी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य के अलावा समाज से जुड़ने से रोकता है.

हाल ही में हाईकोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.

इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के छात्र संघ चुनाव मामला

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में रकीबा तरन्नुम का महासचिव के पद पर निर्वाचन को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. रकीबा तरन्नुम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स की छात्रा है.

सुनवाई के दौरान रकीबा तरन्नुम की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 24 अगस्त को आयोजित कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में महासचिव के पद पर जीत हासिल की थी. उन्होंने कहा कि रकीबा तरन्नुम ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे. लेकिन कॉलेज प्रशासन ने 26 अगस्त को उसके निर्वाचन को निरस्त करते हुए महासचिव पद पर दूसरे उम्मीदवार रश्मि सिंह को निर्वाचित घोषित कर दिया.

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