समीर वानखेड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, फैक्ट छिपाने के आरोप में लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े को प्रमोशन देने के आदेश के केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में तथ्यों को छिपाने पर केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए ये जुर्माना लगाया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने ये तथ्य नहीं बताया कि कैट ने अगस्त में वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई थी. केंद्र सरकार ने मांग की थी कि कैट के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगाई जाए. कैट ने दिसंबर 2024 में समीर वानखेड़े के बारे में सीलबंद लिफाफा खोलने का आदेश देते हुए कहा था कि अगर यूपीएससी ने प्रमोशन की अनुशंसा की होगी तो केंद्र सरकार को समीर वानखेड़े को ज्वायंट कमिश्नर के पद पर प्रमोशन देना होगा. केंद्र ने कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी के कई मामले दर्ज हैं और उनके खिलाफ नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में विभागीय कार्यवाही भी चल रही है. ऐसे में कैट के आदेश को निरस्त किया जाए.