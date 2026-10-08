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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का मामला, यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

दिल्ली पुलिस और इंडियन यूथ कांग्रेस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील खारिज करने की बात कही है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. गुरुवार को याचिकाकर्ता और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की ओर से पेश वकील इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 9 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.