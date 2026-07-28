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दिल्ली हाईकोर्ट को जिमखाना क्लब परिसर को खाली करने से रोकने का अधिकार नहीं है- केंद्र सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट को दिल्ली जिमखाना क्लब के परिसर को खाली करने के संपदा अधिकारी के आदेश पर कानूनी रूप से रोक लगाने का अधिकार नहीं है. जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को करने का आदेश दिया. मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार का जवाब 27 जुलाई को मिला है. उन्होंने इसका जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 3 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

इस मामले में दो नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. नई याचिकाएं दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना और क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है. बता दें कि, पिछले हफ्ते भूमि और संपदा कार्यालय के इस्टेट अफसर ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी किया. केंद्र सरकार ने भी दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए अनुमति देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है.

इससे पहले 26 मई को हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार की ओर से परिसर खाली करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिस पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच ने केंद्र सरकार की इस सूचना पर गौर किया था कि खाली करने की कोई भी कार्रवाई नोटिस जारी करने के बाद ही की जाएगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा.