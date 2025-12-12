ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को सात दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर लगाई रोक
व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर लगाई रोक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 12:48 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 1:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व से जुड़े किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को सात दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

सुनील गावस्कर ने याचिका दायर कर अपने से जुड़ी किसी भी कंटेंट का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट कई फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को फिल्म अभिनेता सलमान खान के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया. सलमान खान ने अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ें कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं और सोशल मीडिया अकाउंट सलमान खान की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने की मांग की.

बता दें कि 27 नवंबर को कोर्ट ने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था. हाल ही में हाईकोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

कोर्ट ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

संपादक की पसंद

