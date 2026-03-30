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कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का आदेश दिया है. जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य की सहमति के बिना किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आलोचना का अधिकार सभी को है. कोर्ट ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने कभी मानहानि का केस नहीं किया. वे वाद-विवाद से ही लोगों को गलत साबित करते थे. कोर्ट ने कहा कि आप आलोचना, प्रशंसा, इच्छा हर चीज से ऊपर हैं. आपको इन सबसे ऊपर माना जाता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप एक दर्शन का पक्ष रखते हैं, और कोई न कोई आपसे असहमति जताने वाला भी होगा.

सुनवाई के दौरान अनिरुद्धाचार्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके नाम और फोटो का प्रयोग सट्टा और गेमिंग चलाने वाले ऐप में दिया जा रहा है. एआई की मदद से कुछ ऐसे कंटेंट ऐसे दिखाएं जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सब कुछ अनिरुद्धाचार्य ही कर रहे हैं. बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है.