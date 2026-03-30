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कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने धार्मिक वक्ता अनिरुद्धाचार्य को व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण दिया है और कहा कि आलोचना का अधिकार सभी को है.

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (Instagram (Aniruddhacharyajimaharaji))
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 4:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण का आदेश दिया है. जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य की सहमति के बिना किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आलोचना का अधिकार सभी को है. कोर्ट ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने कभी मानहानि का केस नहीं किया. वे वाद-विवाद से ही लोगों को गलत साबित करते थे. कोर्ट ने कहा कि आप आलोचना, प्रशंसा, इच्छा हर चीज से ऊपर हैं. आपको इन सबसे ऊपर माना जाता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप एक दर्शन का पक्ष रखते हैं, और कोई न कोई आपसे असहमति जताने वाला भी होगा.

सुनवाई के दौरान अनिरुद्धाचार्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके नाम और फोटो का प्रयोग सट्टा और गेमिंग चलाने वाले ऐप में दिया जा रहा है. एआई की मदद से कुछ ऐसे कंटेंट ऐसे दिखाएं जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सब कुछ अनिरुद्धाचार्य ही कर रहे हैं. बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है.

कोर्ट ने मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

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