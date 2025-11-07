ETV Bharat / bharat

सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों ने सुनाया विभाजित फैसला, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के मांगे गए मोटे खर्चे को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा है कि सरकार को खर्च का वहन करना चाहिए, जबकि जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा है कि सरकार को खर्च का वहन नहीं करना चाहिए. अब ये मामला चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के पास जाएगा जो इस पर फैसला करेंगे. इससे पहले कोर्ट ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इंजीनियर रशीद से मांगे गए खर्चे का विस्तृत ब्यौरा दिया था. इस पर जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने कहा था कि इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत भी नहीं मिली है और वे हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने जा रहे हैं तब इसका खर्च जेल प्रशासन को क्यों नहीं उठाना चाहिए. तब सुनवाई के दौरान रशीद की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली सैलरी का जिक्र जेल नियमों में नहीं है जैसा कि दिल्ली पुलिस उनकी सैलरी को भी खर्च में शामिल कर रही है.

हरिहन ने कहा था कि रशीद तार्किक रुप से मांगे गए खर्च का भुगतान कर सकते हैं, यहां तक कि वे पुलिस वालों के लंच और डिनर का खर्च भी उठा सकते हैं, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं है कि वे पुलिस वालों की सैलरी का खर्च उठाएं. इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर कहा था कि कस्टडी पेरोल पर संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए काफी बड़ी रकम मांगी जा रही है ऐसा करना अनुचित है.

इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि कस्टडी पेरोल के लिए भारी रकम चुकाने के आदेश की वजह से वो संसद सत्र में अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने 25 मार्च के हाईकोर्ट के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की थी जिसमें संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए मिले कस्टडी पेरोल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए चार लाख रुपये जेल प्रशासन को देने की बात कही गई थी.