इमारतों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, स्ट्रक्चरल ऑडिट के कानूनी ढांचे पर मांगी स्पष्टता
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में सार्वजनिक और आवासीय इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर मौजूदा कानूनी व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है.
Published : October 7, 2026 at 7:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और समय-समय पर होने वाले ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे के बारे में स्पष्टता मांगी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्य निकेतन जैसी घटनाओं पर गौर करते हुए प्राधिकारों से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है.
कोर्ट इंद्रप्रस्थ रेनेसां ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में दिल्ली में लगातार इमारतों के गिरने पर चिंता जताते हुए स्ट्रक्चरल एवं आग से सुरक्षा के समयबद्ध एवं समग्र उपायों पर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है. सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने का हादसा 6 सितंबर को हुआ था, जिसमें मलबे में कई छात्र दब गए थे. उसके बाद 7 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच करे.
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कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो इस हादसे में फंसे छात्रों को बचाने के काम में तेजी लाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.
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हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए कहा था कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय की जाए. कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या किया गया? ये कोर्ट को सूचित करें। हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया था कि हर दो साल के बाद दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं. आखिर दिल्ली सरकार ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है. बता दें कि जिस जगह पर हादसा हुआ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और वो स्टूडेंट हब है. इस पीजी में बेसमेंट के अलावा पांच मंजिलें थीं.
बता दें कि सत्य निकेतन हादसे के ठीक एक महीने बाद आज 7 अक्टूबर को दिल्ली के सीमापुरी में चार मंजिला इमारत गिर गई है. इस हादसे में आठ लोगों के घायल होने की सूचना है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
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