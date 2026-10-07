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इमारतों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, स्ट्रक्चरल ऑडिट के कानूनी ढांचे पर मांगी स्पष्टता

इमारतों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और समय-समय पर होने वाले ऑडिट से जुड़े कानूनी ढांचे के बारे में स्पष्टता मांगी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्य निकेतन जैसी घटनाओं पर गौर करते हुए प्राधिकारों से 28 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है.