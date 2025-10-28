ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, कुल जजों की संख्या हुई 44

नई दिल्ली: आज दिल्ली हाईकोर्ट को तीन नये जज मिल गए. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. चीफ जस्टिस ने जिन जजों को शपथ दिलाई उनमें जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा शामिल हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में इन तीन जजों के साथ ही कुल जजों की संख्या 44 हो गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 60 है. जस्टिस मेहता और जस्टिस झींगन इसके पहले राजस्थान हाईकोर्ट में जज थे. जस्टिस सुधा इसके पहले केरल हाईकोर्ट में जज थीं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन जजों के ट्रांसफर का आदेश 14 अक्टूबर को जारी किया था. इसके पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाईकोर्ट के 14 जजों का ट्रांसफर करने का आदेश दिया था जिनमें इन तीनों जजों का नाम शामिल था.

जस्टिस मेहता को 16 नवंबर 2016 को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. जस्टिस झींगन को जुलाई 2017 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. बाद में जस्टिस झींगन को 1 नवंबर 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट में जज के रुप में ट्रांसफर किया गया था. जस्टिस सुधा 20 अक्टूबर 2021 को केरल हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था.