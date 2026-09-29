ETV Bharat / bharat

चलती कार से सुनवाई में शामिल होने पर वकील पर लगा एक लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान चलती कार से कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने पर एक वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने इसे कोर्ट रूम की गरिमा के खिलाफ और जुडिशियल प्रोसीडिंग में बाधक मानते हुए यह आदेश दिया. यह वकील कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान कार में बैठे थे और जब सुनवाई शुरू हुई तो चलती कार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हो गए.

कोर्ट ने कहा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट की गरिमा ही भंग हो जाए और कोर्ट सुनवाई ठीक से संचालित न कर सके. कोर्ट ने कहा कि जब रोजाना 70 मामले निपटाने हों और इस तरह की बाधा आए, कोर्ट की गरिमा को भंग करने का प्रयास किया जाए तो कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल भी किसी वकील को इसकी इजाजत नहीं देता कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के चलते वाहन के अंदर बैठकर कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो.

कोर्ट ने आगे कहा कि अदालत विशेष परिस्थितियों में ही किसी वकील को वाहन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दे सकता है. यह इसलिए जरूरी है कि सुनवाई में शामिल हो रहे वकील भी एक अनुकूल माहौल महसूस करें. मामला साउथ इंडियन बैंक और नेशनल हाइवे अथॉरिटी के बीच एक फैसले के अनुपालन से जुड़ा था. इसी मामले में साउथ इंडियन बैंक की ओर से पेश वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चलती कार में थे और वहीं से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए थे. इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. हाईकोर्ट ने यह जुर्माना राशि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के यहां जमा करने का निर्देश दिया है.