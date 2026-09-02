विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.
Published : September 2, 2026 at 10:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि मामले का मुख्य क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है, इसलिए याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाना चाहिए. क्योंकि इस बंदी की वजह से वहां के लोग ही परेशान हो रहे हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से अधिकारियों से जवाब मंगाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि हवाई अड्डा बंद करने का फैसला दिल्ली में लिया गया था. कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि यह आदेश लोगों पर कहां असर डाल रहा है? जब मामले से जुड़े कारण दो हाईकर्टों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो मुख्य उच्च न्यायालय ही यह तय करता है कि मामला कहां सुना जाएगा. मामले का मुख्य कारण विशाखापत्तनम में है. इसलिए, इसे वहीं दायर करें.
याचिका में डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट को बंद करने को चुनौती दी गई थी, क्योंकि इसका वाणिज्यिक ऑपरेशन न्यू अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रांसफर कर दिए गए थे. याचिका गोपाल कृष्णा कोसाराजू ने दायर किया था.
डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से दशकों से वाणिज्यिक ऑपरेशन संचालित किया जा रहा था, लेकिन अगस्त महीने में इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया. एक अगस्त को न्यू अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया. उसी के बाद से ओल्ड विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से वाणिज्यिक ऑपरेशन बंद कर दिया गया. इसके बाद सभी पैसेंजर फ्लाइट भी सीताराम राजू एयरपोर्ट ट्रांसफर कर दिए गए. डेगा स्थित ओल्ड विशाखापत्तनम से केवल नॉन शेड्यूल और मिलिट्री ऑपरेशंस संचालित किए जाते हैं.
याचिका में कहा गया था कि नये एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी का घोर अभाव है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि परेशानियां विशाखापत्तनम में हैं और याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने 28 जुलाई को कहा था कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर सभी निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं 16 अगस्त के बाद 30 साल की अवधि के लिए बंद कर दी जाएंगी.
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