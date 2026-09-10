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GST रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर में आधार बायोमेट्रिक से सत्यापन कराने का आदेश

याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि फर्जीवाड़ा कर उसके नाम से जीएसटी के दो रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर लिए गए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 7:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को रजिस्ट्रेशन देने से पहले बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का आदेश दिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये अंतरिम आदेश दिया है.

कोर्ट ने देश के सभी प्राधिकारणों को निर्देश दिया कि वे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना नहीं करें. याचिका नेहा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि फर्जी तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. ये रजिस्ट्रेशन फ्रीज हो चुके या चुराये हुए पैन और आधार कार्ड के जरिये कराये जा रहे हैं. कोर्ट ने सरकार को इस बात की छूट दी कि वो इस समस्या से निजात पाने के लिए जो व्यावहारिक कदम उठा सकती है वो उठाए.

याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि फर्जीवाड़ा कर उसके नाम से जीएसटी के दो रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर लिए गए हैं. ये दोनों जीएसटी नंबर उसके पैन और आधार का बिना उसकी अनुमति के उपयोग कर हासिल किए गए हैं. इन जीएसटी नंबरों के जरिये याचिकाकर्ता के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 4 करोड़ 46 लाख रुपये का चूना लगाया गया है.

जब याचिकाकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया तो पाया कि बैंक को एक जीएसटी का नोटिस मिला, जिसमें जीएसटी प्राधिकार को 4 करोड़ 46 लाख रुपये का भुगतान करना था. उसके बाद याचिकाकर्ता ने मार्च में संबंधित जीएसटी प्राधिकार से संपर्क किया. जब जीएसटी प्राधिकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख कर इस मामले की जांच की मांग की.

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