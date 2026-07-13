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कलानिधि मारन को 45 दिनों में 50 करोड़ लौटाएं स्पाइस जेट और अजय सिंह: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया है कि वो 45 दिनों में KAL AIRWAYS और कलानिधि मारन को 50 करोड़ लौटाएं

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 4:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट और अजय सिंह को निर्देश दिया है कि वो अगले 45 दिनों में कल एयरवेज (KAL Airways Pvt. Ltd.) और कलानिधि मारन को 50 करोड़ का भुगतान करें. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि इस रकम का भुगतान करने पर ही साफ हो पाएगा कि स्पाइस जेट आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के फैसले का अनुपालन करना चाहता है या नहीं, मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उसके बाद स्पाइस जेट और अजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 144 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की. स्पाइस जेट और अजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा अगर 45 दिनों के अंदर 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है तो आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत चल रही प्रक्रिया नवंबर तक स्थगित कर दी जाएगी.

बता दें कि आर्बिट्रल ट्रिब्युनल ने जुलाई 2018 में स्पाइस जेट को आदेश दिया था कि वो मारन को 270 करोड़ रुपये लौटाएं. ट्रिब्युनल ने स्पाइस जेट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ ये रकम अदा करने का निर्देश दिया था. मारन और कल एयरवेज ने आर्बिट्रल ट्रिब्युनल का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर किया था. सिंगल बेंच ने आर्बिट्रल ट्रिब्युनल के आदेश पर मुहर लगा दिया था.

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