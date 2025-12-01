ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट का फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, सेंसर बोर्ड को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो फिल्म धुरंधर को रिलीज करने से पहले स्व. मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की चिंताओं पर विचार करें. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने फिल्म की रिलीज को रोकने से इनकार करते हुए ये आदेश दिया. फिल्म दिसंबर को रिलीज होने वाली है. कोर्ट ने याचिका सेंसर बोर्ड के ये भी अधिकार दिया है कि वो फिल्म को मंजूरी के लिए भारतीय सेना के संबंधित अफसरों के पास भेज सकते हैं.

स्व. मेजर मोहित शर्मा की मां सुशीला शर्मा और पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की विरासत और व्यक्तित्व की सुरक्षा की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि फिल्म की रिलीज से पहले परिवार के लोगों को दिखाया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने पाया कि ये फिल्म बायोपिक नहीं है और भारतीय सेना को भी इस फिल्म को रिलीज करने पर कोई आपत्ति नहीं है.