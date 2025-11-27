ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट का अजय देवगन के खिलाफ बने डीपफेक कंटेंट पर रुख सख्त, हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अजय देवगन की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के नाम और फोटो का इस्तेमाल गलत और अनाधिकृत तरीके से किया जा रहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या आपके मुवक्किल ने यूट्यूब और गूगल से इस संबंध में शिकायत की थी. तब वकील ने कहा कि नहीं. तब कोर्ट ने कहा कि वो एक दिशानिर्देश जारी करेगा कि ऐसी याचिका दायर करने वाले पहले यूट्यूब और गूगल के पास अपना विरोध दर्ज कराएं. बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. कोर्ट ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.