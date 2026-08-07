केंद्र सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल को बंद क्यों नहीं कर देते ?
हाईकोर्ट की टिप्पणी- प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली को बेवजह बंधक नहीं बनाया जा सकता.
Published : August 7, 2026 at 3:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद तल्ख और अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह जंतर-मंतर इलाके को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है.
जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि मध्य दिल्ली में होने वाले इन प्रदर्शनों के कारण आम जनता को भारी परेशानी होती है. प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली को बेवजह बंधक नहीं बनाया जा सकता.
याचिका में दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय घोष ने कहा कि पुलिस ने न तो अनुरोध को खारिज किया है और न ही उसे मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 75 लोग आएंगे. लेकिन दिल्ली पुलिस जुलाई से याचिकाकर्ता की अर्जी पर कोई फैसला नहीं ले रही है. उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा से पूछा कि आप जंतर-मंतर को बंद क्यों नहीं करते हैं. मेरे हिसाब से शहर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह फैसला सरकार को करना है. शहर को बेवजह बंधक क्यों बनाया जाए? तब चेतन शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही आदेश है.
एएसजी शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी एक याचिका पर विचार कर रहा है कि जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह बनाया जा सकता है या नहीं. तब जस्टिस महाजन ने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील घोष ने पूछा कि क्या केंद्र का यह रुख है कि दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है. घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, तब जस्टिस महाजन ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन शहर को बंधक तो न बनाएं.
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