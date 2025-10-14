ETV Bharat / bharat

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दुबई जाने की इजाजत दी, लगाई ये शर्तें

राजपाल यादव ने अदालत से दुबई में दिवाली कार्यक्रम के लिए विदेश जाने की अनुमति की मांग की थी.

राजपाल यादव को दुबई जाने की इजाजत मिली (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 7:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दीपावली के एक कार्यक्रम में दुबई जाने की इजाजत दे दी है. जस्टिस स्शर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव को एक लाख रुपए के मुचलके पर दुबई जाने की इजाजत दी.

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई यात्रा पर जाने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव विदेश जाने के पहले अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. कोर्ट ने राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया. राजपाल यादव ने दुबई में बिहार कनेक्ट ग्लोबल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी.

चेक बाउंस से जुड़ा मामला

बता दें कि राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि जून 2024 में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है. दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी.

क्या है पूरा केस

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी. 30 मई 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया. करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित आठ करोड़ रुपए लौटाने थे. लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके. उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ. 9 अगस्त 2012 को वह अंतिम करार में आरोपी राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपए लौट आने की सहमति भी थी. राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही.

अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था. राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था. लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था.

