फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दुबई जाने की इजाजत दी, लगाई ये शर्तें

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दीपावली के एक कार्यक्रम में दुबई जाने की इजाजत दे दी है. जस्टिस स्शर्णकांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव को एक लाख रुपए के मुचलके पर दुबई जाने की इजाजत दी. हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई यात्रा पर जाने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव विदेश जाने के पहले अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. कोर्ट ने राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया. राजपाल यादव ने दुबई में बिहार कनेक्ट ग्लोबल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. चेक बाउंस से जुड़ा मामला बता दें कि राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि जून 2024 में हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है. दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था. दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी.