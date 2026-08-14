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15 अगस्त से पहले दिल्ली में बम धमकियों से हड़कंप, हाईकोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक निशाना; पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

तलाशी व सुरक्षा जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिली. हालांकि आगे की जांच जारी रहने की बात कही गई है.

दिल्ली में बम धमकियों से मचा हड़कंप
दिल्ली में बम धमकियों से मचा हड़कंप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 4:56 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: देश 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसे लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहद कड़ी है. वहीं शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और कई सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. हालांकि सभी स्थानों पर व्यापक तलाशी व सुरक्षा जांच के बाद अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिली. और इसे 'होक्स' घोषित किया गया है.

कई जगह पहुंचे धमकी भरे ईमेल

दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह ये है कि धमकियां सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं रहीं. दिल्ली कैंट के SDM कार्यालय को करीब 11:18 बजे, IGI एयरपोर्ट T3 को 11:32 बजे, जमनागर हाउस को 11:40 बजे, साकेत स्थित कार्यालय को 11:42 बजे और अन्य जगहों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे गए ईमेल में दोपहर 2:11 बजे ब्लास्ट की धमकी का जिक्र किया गया था. ई-मेल में लाल किले को निशाना बनाए जाने और खाकी कपड़े पहने हमलावरों का भी जिक्र होने की बात सामने आई है. हालांकि इन दावों की जांच एजेंसियां कर रही हैं और इन्हें अभी किसी वास्तविक नहीं माना जा रहा है.

दिल्ली में कई जगहों को मिले बम धमकी के ई-मेल (ETV BHARAT)

दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

धमकी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किया. बम डिस्पोजल स्क्वॉड, स्निफर डॉग स्क्वॉड, फायर सर्विस व स्थानीय पुलिस टीमों को प्रभावित स्थानों पर भेजा गया. हाईकोर्ट परिसर में भी व्यापक व सघन तलाशी अभियान चलाया गया. दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया. दिल्ली फायर सर्विस की ओर से भी संबंधित स्थानों पर फायर टेंडर भेजे गए. अब तक की जांच में किसी भी जगह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. अधिकारियों की ओर से आगे की जांच जारी रहने की बात कही गई है.

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ाई चौकसी
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ाई चौकसी (ETV Bharat)

क्यों गंभीर है मामला

ये धमकी सामान्य दिनों की तुलना में इसलिए ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि कल यानी 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजत होना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे. समारोह से पहले दिल्ली में पहले ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों, प्रवेश मार्गों व संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है. ऐसे में हाईकोर्ट व देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को धमकी मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है, भले ही प्रारंभिक जांच में यह फर्जी निकली हो. एक साथ कई स्थानों पर धमकी भेजे जाने से पैनिक पैदा करने या सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश के एंगल से भी जांच जरूरी हो जाती है.

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले बम धमकी का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले 3 अगस्त को दिल्ली मेयर कार्यालय को भी बम धमकी वाला ईमेल मिला था, जबकि इससे पहले दिल्ली के कई स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं. यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट को भी ऐसी धमकी मिल चुकी है. जुलाई में लाल किले को लेकर भी बम धमकी सामने आई थी, जिसे जांच के बाद फर्जी पाया गया था.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)

कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिला

धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती केवल बम की तलाश तक सीमित नहीं है, बल्कि धमकी भेजने वाले की पहचान, ईमेल के स्रोत, आईपी/डिजिटल ट्रेल व अलग-अलग धमकियों के बीच संभावित कनेक्शन की जांच करना भी महत्वपूर्ण है. फिलहाल सबसे बड़ी राहत ये है कि सभी प्रभावित स्थानों पर तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. लेकिन, 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले कई संवेदनशील प्रतिष्ठानों को एक साथ धमकी मिलने के कारण दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है.

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