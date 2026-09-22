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दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट, पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और शांति से साथ रहने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और निजता का एक अहम हिस्सा है. हाईकोर्ट ने अंतर्जातीय शादी करने वाले राजस्थान के जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जोड़े की ओर से पेश वकील हसनैन अली जुबैरी और अद्रीजा भद्रा ने कहा कि लड़की की उम्र 25 साल और लड़के की उम्र 23 साल है और दोनों की जाति अलग-अलग है. दोनों अपनी मर्जी से 11 सितंबर को आर्यसमाज मंदिर खिड़की ट्रस्ट में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर को हुई थी. लड़की का कहना था कि उसके माता-पिता उनकी अंतर्जातीय शादी से खुश नहीं थे और वे धमकियां दे रहे थे.

12 सितंबर को जोड़े के वकील ने राजस्थान के झोटवाड़ा पुलिस थाने के एसएचओ को फोन कर बताया था कि दोनों ने शादी कर ली है. वकील ने झोटवाड़ा पुलिस को शादी के दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे. इसके बावजूद झोटवाड़ा थाने ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया.