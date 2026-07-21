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संसद मार्च के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, सुनवाई कल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ याचिका दायर की गई है. आज इस याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. लेकिन कोर्ट ने इस, याचिका पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कल यानि 22 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया. इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है.

पेशी के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि याचिका में संसद मार्च में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई गई हैं. अनुरोध का जवाब देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की, "अदालत को इन सब में न घसीटें," लेकिन मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की.

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन चल रहा है. इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक ने 28 जून से आमरण अनशन शुरु किया था. करीब 20 दिनों के अनशन के बाद उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था.