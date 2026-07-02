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दहेज हत्या मामले में उम्रकैद की सजा के 24 साल बाद ससुराल के तीन सदस्य बरी

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित करने में नाकाम रहा कि मृतका के ससुराल के सदस्य दोषी हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 10:53 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के 24 साल बाद परिवार के तीन सदस्यों की दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया.

इस मामले की सुनवाई के दौरान मृतका के पति राज पाल और उसकी सास फूलवती का निधन हो गया. इस वजह से हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं चलाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मृतका के पति के तीन सदस्यों की दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने मृतका के देवर जसवंत, और दो ननदों सुरेश और धनपति को मिली उम्रकैद की सजा को निरस्त करने का आदेश दिया.


हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित करने में नाकाम रहा कि मृतका के ससुराल के सदस्य दोषी हैं. हाईकोर्ट ने मृतका के मरणोन्मुख बयान की विश्वसनीयता पर संदेह जताया. हाईकोर्ट ने कहा कि मरणोन्मुख बयान के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से बताई जा रही परिस्थितियां घटनाचक्र पूरा नहीं कर रही हैं. ऐसे में मृतका के ससुराल वालों को बिना संदेह के दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.

जानिए क्या है पूरा मामला

मामला 30 अक्टूबर 1988 का है जब कमलेश नामक युवती की समयपुर बादली में अपने ससुराल में सौ फीसदी जलने से मौत हो गई. अभियोजन के मुताबिक कमलेश के ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जलाकर मार डाला. अभियोजन ने कमलेश और उसके एक रिश्तेदार के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान पर भरोसा दिया. हाईकोट ने मृतक कमलेश के बयान में कई विरोधाभासों पर गौर किया. कोर्ट ने पाया कि पहले मेडिकल रिकॉर्ड में कहा गया कि वो खाना बनाते समय जल गई थी. बात में एसडीएम के समक्ष दिए बयान में कहा कि उसके ससुराल के लोगों ने उसे जलाया था. मृतका के माता-पिता ने भी इन आरोपों से इनकार किया कि उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया था. उन्होंने कहा कि मृतका ने कभी भी दहेज की मांग की शिकायत नहीं की थी.

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