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दहेज हत्या मामले में उम्रकैद की सजा के 24 साल बाद ससुराल के तीन सदस्य बरी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के 24 साल बाद परिवार के तीन सदस्यों की दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया.

इस मामले की सुनवाई के दौरान मृतका के पति राज पाल और उसकी सास फूलवती का निधन हो गया. इस वजह से हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं चलाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मृतका के पति के तीन सदस्यों की दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट ने मृतका के देवर जसवंत, और दो ननदों सुरेश और धनपति को मिली उम्रकैद की सजा को निरस्त करने का आदेश दिया.



हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित करने में नाकाम रहा कि मृतका के ससुराल के सदस्य दोषी हैं. हाईकोर्ट ने मृतका के मरणोन्मुख बयान की विश्वसनीयता पर संदेह जताया. हाईकोर्ट ने कहा कि मरणोन्मुख बयान के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से बताई जा रही परिस्थितियां घटनाचक्र पूरा नहीं कर रही हैं. ऐसे में मृतका के ससुराल वालों को बिना संदेह के दोषी करार नहीं दिया जा सकता है.