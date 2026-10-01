‘वारिस पंजाब दे’ रजिस्ट्रेशन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल सिंह के प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘वारिस पंजाब दे’ रजिस्ट्रेशन मामले में ECI को नोटिस दिया है.
Published : October 1, 2026 at 12:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल सिंह के प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘वारिस पंजाब दे’ का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया. जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने निर्वाचन आयोग को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.
मार्च 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव
‘वारिस पंजाब दे’ की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में विधानसभा का चुनाव मार्च 2027 में होना है और निर्वाचन आयोग जनवरी 2026 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत तक निर्वाचन आयोग ‘वारिस पंजाब दे’ की अर्जी पर फैसला करे. इस पर निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील संजय वशिष्ठ ने कहा कि ‘वारिस पंजाब दे’ से राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का अहम मसला जुड़ा हुआ है. तब कोर्ट ने कहा कि आप ‘वारिस पंजाब दे’ की अर्जी पर जो भी फैसला करना है वो करें, लेकिन इसे लटकाएं नहीं. आपको एक टाइमलाइन तय करना होगा. तब निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि वे इस पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं. उसके बाद कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.
‘वारिस पंजाब दे’ का नेतृत्व अमृतपाल सिंह कर रहे हैं. ‘वारिस पंजाब दे’ ने जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग को गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में रजिस्ट्रेशन कराने की अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. ‘वारिस पंजाब दे’ का कहना है कि अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो चाहेगी कि उसे दिसंबर 2026 तक चुनाव चिह्न मिल जाए. बता दें कि पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए अमृतपाल सिंह फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद है.
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