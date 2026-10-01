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‘वारिस पंजाब दे’ रजिस्ट्रेशन मामला: दिल्‍ली हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस, चार हफ्ते में देना होगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल सिंह के प्रस्तावित राजनीतिक दल ‘वारिस पंजाब दे’ का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया. जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच ने निर्वाचन आयोग को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.