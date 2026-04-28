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इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हफ़्ते की दी अंतरिम ज़मानत, बीमार पिता से मिलने जाएंगे कश्मीर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को अपने बीमार पिता को देखने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान इंजीनियर रशीद उस अस्पताल में ही रहेंगे जहां उनके पिता भर्ती हैं. इस दौरान वो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे. वे अपना मोबाइल फोन चालू रखेंगे. उनके साथ दो अधिकारी भी रहेंगे जिनका खर्च एनआईए उठाएगी. कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को एक हफ्ते के बाद सरेंडर करने का आदेश दिया.

इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को इंजीनियर रशीद की याचिका खारिज कर दिया था. इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके पिता बीमार हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक संसद के पूरे सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. नवंबर 2025 में भी कोर्ट ने रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. इंजीनियर रशीद को सितंबर 2025 में हुए उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी.

इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इंजीनियर रशीद को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.