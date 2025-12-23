ETV Bharat / bharat

संयुक्त अरब अमीरात में कैद अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई को स्थानीय वकीलों की सूची देने का आदेश

अभिनेत्री सेलिना जेटली ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला. उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित भारतीय दूतावास को निर्देश दिया है कि वो अभिनेत्री सेलिना जेटली को दुबई में कैद उनके भाई सेवानिवृत मेजर विक्रांत कुमार जेटली को वहां के मान्यता प्राप्त स्थानीय वकीलों की सूची उपलब्ध कराएं. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि मेजर जेटली वकीलों की सूची से अपनी कानूनी मदद के लिए वकील अपने खर्च पर रख सकते हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील या लॉ फर्म सेवानिवृत मेजर जेटली से प्रोफेशनल फीस नहीं लेना चाहे तो इसकी सूचना विक्रांत जेटली को दी जाए. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पहले के आदेश के मुताबिक मेजर जेटली को राजनयिक मदद दी जा रही है.

इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो अभिनेत्री सेलिना जेटली को उनके भाई सेवानिवृत मेजर विक्रांत कुमार जेटली से संपर्क करने में मदद करें. केंद्र सरकार ने कहा था कि कहा कि विक्रांत जेटली ने अपनी बहन से संपर्क करने का विकल्प चुना है. केंद्र सरकार ने मेजर जेटली से कहा था कि वे चाहें तो अपनी पत्नी और बहन का नंबर दे सकते हैं ताकि बात हो सके, लेकिन मेजर जेटली ने अपनी बहन का नंबर दिया.

यह है पूरा मामला

सेलिना जेटली ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके सेना से रिटायर्ड भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली का संयुक्त अरब अमीरात में अपहरण कर लिया गया और वो करीब एक साल से कैद में हैं. याचिका में मांग की गई है कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को विदेश मंत्रालय की ओर से कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और राजनयिक सहायता उपलब्ध करायी जाए.

याचिका में कहा गया है कि मेजर विक्रांत ने भारतीय सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अपनी सेवाएं दी हैं. वे संयुक्त अरब अमीरात में एक कंसल्टेंसी फर्म को अपनी सेवाएं दे रहे थे. वहां उनका एक मॉल से तब अपहरण कर लिया गया जब उनकी पत्नी उनके साथ थीं. उनके अपहरण की सूचना मिलने के बाद सेलिना जेटली ने केंद्र सरकार के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायी.

शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें अपने भाई के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली. सेलिना जेटली ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला. उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें:

  1. अभिनेत्री सेलिना जेटली को संयुक्त अरब अमीरात में कैद भाई से संपर्क करने में मदद करने का आदेश
  2. सेलिना जेटली ने पति पर दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस, मांगा 50 करोड़ रुपये का मुआवजा

TAGGED:

DELHI HIGH COURT ON CELINA JAITLEY
VIKRANT JAITLY DUBAI DETENTION
अभिनेत्री सेलिना जेटली
CELINA JAITLY BROTHER IMPRISONED
CELINA JAITLEY PETITION DELHI HC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.