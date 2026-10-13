दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को रेगुलेट करने की मांग पर अपना रुख बताए सरकार - हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि यह समय बिजनेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्रदर्शनों का इसपर बुरा प्रभाव पड़ा है.
Published : October 13, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को व्यापारियों, वेंडरों और वकीलों की उन याचिकाओं पर केंद्र को अपना रुख बताने को कहा, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार विरोध-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने की मांग की गई थी. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वे 16 अक्टूबर को सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट करने से पहले निर्देश ले लें.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर याचिकाओं की एक कॉपी दाखिल करें. ये याचिकाएं ऐसे समय में आई हैं जब इस साल जून-जुलाई से ही सेंट्रल दिल्ली में अलग-अलग विपक्षी पार्टियों, छात्र समूहों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकीलों ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए. व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पोद्दार ने कहा कि त्योहारों के मौसम की वजह से अक्टूबर से फरवरी तक का समय बिजनेस के लिए सबसे अच्छा होता है.
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उन्होंने कहा कि हाल के विरोध-प्रदर्शनों से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है. वहीं याचिकाकर्ता और वकील ऋषभ सक्सेना की ओर से पेश सीनियर वकील सचिन पुरी ने कहा कि हाल ही में सेंट्रल दिल्ली में सैकड़ों-हजारों लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया, जिससे सब कुछ ठप हो गया है.
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