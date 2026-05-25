ETV Bharat / bharat

दिल्ली जिमखाना क्लब विरासत : शासन की बदलती प्राथमिकताओं पर बहस

क्लब को खत्म किया जाए या जारी रखा जाए. पेश है गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Delhi Gymkhana Club
दिल्ली जिमखाना क्लब (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 7:58 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली जिमखाना क्लब ने सोमवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इस आदेश में क्लब को लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक सौंपने का निर्देश दिया गया था.

इस घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में विरासत, सार्वजनिक उद्देश्य, प्रतिष्ठित संस्थानों और शासन की बदलती प्राथमिकताओं पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है. भूमि एवं विकास कार्यालय ने स्थायी पट्टा विलेख की धारा 4 का हवाला देते हुए जमीन पर कब्जा वापस लेने का अनुरोध किया है.

कार्यालय का तर्क है कि यह परिसर रक्षा अवसंरचना और व्यापक जन सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है.रक्षा विशेषज्ञ और क्लब सदस्य मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.के. सहगल ने प्रस्तावित अधिग्रहण को "अपमानजनक" बताया और चेतावनी दी कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की आजीविका को खतरे में डालता है, बल्कि दिल्ली के एक विरासत संस्थान को भी खतरे में डालता है.

उनकी टिप्पणियां सेवानिवृत्त नौकरशाहों और रक्षा कर्मियों के एक वर्ग की व्यापक चिंता को दर्शाती हैं, जो जिमखाना क्लब को भारत की प्रशासनिक और सैन्य विरासत का हिस्सा मानते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए पीके सहगल ने कहा, “यह वाकई चौंकाने वाला है. सरकार इस तरह का बेदखली आदेश कैसे जारी कर सकती है ? यह एक ऐतिहासिक क्लब है और विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस क्लब से कई लोग जुड़े हुए हैं. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नौकरशाह, और अन्य लोग इसके सदस्य हैं. क्लब के कई सेवानिवृत्त और वरिष्ठ अधिकारी अपना पूरा दिन क्लब में ही बिताते हैं.”

महज भूमि विवाद का मामला नहीं - दिल्ली जिमखाना क्लब ने अब इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है. न्यायालय ने 26 मई को मामले की सुनवाई करने की सहमति दी है.

विवाद में संस्थागत विरासत, शहरी नियोजन, जनहित और दिल्ली की प्रतीकात्मक पहचान से जुड़े प्रश्न भी शामिल हैं. ब्रिटिश काल में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में स्थापित यह संस्था राजधानी के सामाजिक और प्रशासनिक इतिहास का अभिन्न अंग रही है.

सफदरजंग रोड पर स्थित, विशाल लॉन और औपनिवेशिक काल की इमारतों के बीच बसा यह क्लब दशकों से वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनयिकों, न्यायाधीशों, सैन्य अधिकारियों, उद्योगपतियों और राजनीतिक हस्तियों के लिए एक मिलन स्थल रहा है.

कई मायनों में, यह पुराने लुटियंस दिल्ली की विरासत को दर्शाता है, एक ऐसा शहर जिसे न केवल एक प्रशासनिक राजधानी के रूप में, बल्कि शासन के अभिजात वर्ग के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी विकसित किया गया था.

एक बहु-पीढ़ीगत सामाजिक स्थलवर्षों से, यह क्लब एक विशिष्ट औपनिवेशिक संस्था से विकसित होकर एक बहु-पीढ़ीगत सामाजिक स्थल बन गया है. आज, क्लब के अनुसार, इसके लगभग 14,000 सदस्य हैं और यह प्रत्यक्ष रूप से 600 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है.

हजारों अन्य लोग आतिथ्य सेवाओं, खेल प्रशिक्षण, रखरखाव, खानपान और कार्यक्रम प्रबंधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं.कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिमखाना क्लब केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं बल्कि एक दैनिक सामाजिक जुड़ाव है.

क्लब के वाचनालय, टेनिस कोर्ट, भोजन कक्ष और लॉन ऐतिहासिक रूप से अनौपचारिक स्थानों के रूप में कार्य करते रहे हैं जहां सेवानिवृत्त अधिकारी, नीति निर्माता और राजनयिक सार्वजनिक पद छोड़ने के बाद भी बौद्धिक और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे.

यह भूमि “अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र” में स्थित है.भूमि एवं आवासीय आदेश में कहा गया है कि यह भूमि “अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र” में स्थित है और रक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा जन सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. सरकार ने पट्टा विलेख के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए परिसर की आवश्यकता होने पर पुनः प्रवेश की अनुमति दी गई है. कानूनी रूप से, केंद्र सरकार पट्टा समझौते में निहित संविदात्मक और संप्रभु शक्तियों पर निर्भर प्रतीत होती है. लुटियंस दिल्ली में सरकारी पट्टों में ऐसे खंड असामान्य नहीं हैं, जहां भूमि स्वामित्व ऐतिहासिक रूप से राज्य के पास रहा है. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थागत और शासन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आस-पास की सरकारी भूमि को एकीकृत किया जा रहा है.

इस कार्रवाई के समय और पैमाने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं.आलोचकों का तर्क है कि आदेश में प्रस्तावित रक्षा या सुरक्षा ढांचे की सटीक प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है. वे यह भी सवाल उठाते हैं कि 5 जून तक परिसर को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने से पहले पर्याप्त परामर्श या पुनर्वास योजना बनाई गई थी या नहीं.

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.के. खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "मैंने भी जिमखाना क्लब की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. किसी भी सरकारी परियोजना के लिए कोई भी कदम उठाना अच्छी बात है, लेकिन स्पष्टता और विवरण के बिना आदेश कैसे जारी किया जा सकता है ?" साथ ही, यह विवाद शहरी अभिजात्य संस्थानों में पहुंच और विशेषाधिकार के बारे में एक लंबे समय से चली आ रही बहस को भी फिर से हवा देता है.

दिल्ली जिमखाना जैसे क्लबों को अक्सर विशिष्टता, लंबी प्रतीक्षा सूची और शक्तिशाली नेटवर्कों से जुड़ाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. शहरी नीति विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक दबावों का सामना कर रही तेजी से विकसित हो रही राजधानी में, सरकार विरासत संस्थानों द्वारा कब्जा की गई बड़ी जमीनों का पुन: उपयोग करने की कोशिश कर सकती है.

शहरी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर के.के. पांडे ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी में हमेशा भूमि की कमी रहती है. भूमि की कमी के कारण हम शहरी विकास परियोजनाओं को ठीक से शुरू भी नहीं कर पाते.” भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के शहरी अध्ययन केंद्र के पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एक अच्छी पहल है क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस संपत्ति का उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

हालांकि, उन्होंने कहा कि पुनर्विकास और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए विध्वंस या विस्थापन स्वतः आवश्यक नहीं है. प्रोफेसर पांडे ने कहा, "कई वैश्विक राजधानियों ने ऐतिहासिक पहचान को मिटाए बिना विरासत संस्थानों को आधुनिक शासन ढांचे में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है."

उच्च न्यायालय की सुनवाई में सामान्य पट्टा विवाद से आगे बढ़ने की संभावना है. इसमें यह जांच की जा सकती है कि आनुपातिकता, जनहित और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया था या नहीं. न्यायालय यह भी विचार कर सकता है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था या चरणबद्ध पुनर्वास तंत्र सरकारी आवश्यकताओं और संस्थागत निरंतरता के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं.

प्रोफेसर पांडे ने आगे कहा, "यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे एक गहरे परिवर्तन को दर्शाता है. शहर तेजी से औपनिवेशिक काल के संस्थागत परिदृश्यों से हटकर अधिक सुरक्षा-केंद्रित और बुनियादी ढांचे पर आधारित शहरी मॉडल की ओर बढ़ रहा है. दिल्ली जिमखाना क्लब का भविष्य अंततः इस बात का प्रतीक बन सकता है कि भारत राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में विरासत और राज्य की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है."

ये भी पढ़ें : केंद्र सरकार का आदेश, 5 जून तक खाली करना होगा दिल्ली जिम खाना क्लब

TAGGED:

दिल्ली जिमखाना क्लब विरासत
ELITE CLUB GYMKHANA DELHI
DELHI GYMKHANA CLUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.