दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फिल्म '120 बहादुर', सीएम रेखा ने किया ऐलान; जानें दर्शकों ने क्या कहा ?

दिल्ली सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर दी और कहा कि 120 बहादुर, एक ऐतिहासिक वॉर फिल्म है, जो 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाले चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों की ज़बरदस्त हिम्मत, लीडरशिप और कुर्बानी को श्रद्धांजलि देती है.

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1962 भारत-चीन युद्ध पर बनी फिल्म ‘120 बहादुर’ को टैक्स फ्री कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है. यह फिल्म रेजांगला युद्ध में चार्ली कंपनी के 120 बहादुर सैनिकों की हिम्मत और कुर्बानी को श्रद्धांजलि देती है, विशेषकर मेजर शैतान सिंह भाटी की प्रेरणादायक लीडरशिप को, यह फैसला बहादुर सैनिकों के सम्मान में लिया गया है. टैक्स फ्री के पहले ही दिन दिल्ली के सिनेमा हॉलों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली. फिल्म के पहले ही शो में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का उत्साह देखते ही बन रहा था.

फिल्म ‘120 बहादुर’ दिल्ली में टैक्स फ्री : ईटीवी भारत से बातचीत में फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने बताया कि ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना एक सराहनीय कदम है. मनोज नाम के युवक ने कहा, “इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री करना बहुत ही उत्तम निर्णय है. फिल्म में भारत–चीन युद्ध की वास्तविक घटनाओं को जिस तरह दिखाया गया है, वह हर भारतीय को देखनी चाहिए.” उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म देखते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे इतिहास जीवंत हो उठा हो.

फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा : दर्शक प्रतीक मित्तल ने कहा कि यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. हमारे सैनिक किस तरह सीमाओं पर डटे रहते हैं, यह फिल्म उनकी वीरता और त्याग को शानदार तरीके से दिखाती है. मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके साथियों के बलिदान से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. फिल्म समाप्त होते ही दर्शकों में उत्साह चरम पर दिखाई दिया. कई लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘मेजर शैतान सिंह अमर रहें’ के नारे लगाते नजर आए. लोगों ने कहा कि यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है जो दिल को छू जाता है.

मेजर शैतान सिंह भाटी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित : फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता को विशेष रूप से दर्शाया गया है. मेजर भाटी भारतीय सेना के वह साहसी अधिकारी थे, जिन्हें रेजांगला की लड़ाई में असाधारण पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. हिमांशु नाम के दर्शक ने कहा, यह फिल्म हर भारतीय को जरूर देखनी चाहिए. आज की पीढ़ी को अपने वास्तविक इतिहास और सैनिकों के साहस के बारे में जानना जरूरी है.

13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों को श्रद्धांजलि : ‘120 बहादुर’ एक ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवानों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धांजलि देती है. फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व, साहस और अदम्य जज़्बे को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो भारत के सैन्य इतिहास में सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे.

