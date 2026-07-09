दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद ब्लड कैंसर से जूझ रहे व्यक्ति का इलाज कराएगी दिल्ली सरकार, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार मरीज के इलाज के लिए तीन लाख रुपये एम्स को उपलब्ध कराएं, ताकि उसे इलाज मिल सके.
Published : July 9, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शेल्टर होम में रहकर गुजारा कर रहे व्यक्ति विक्रांत तिवारी को अब दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद इलाज के लिए मदद मिलेगी. दरअसल, अब दिल्ली सरकार इलाज को लेकर विक्रांत तिवारी की मदद करेगी. विक्रांत के माता-पिता और सगे संबंधी कोई नहीं हैं. वह पूरी तरह से निराश्रित है और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में रहकर गुजारा करता है. उसके इस इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट तक जाने में मदद करने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बताया कि विक्रांत ब्लड कैंसर, एचआईवी एड्स और टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. दिल्ली एम्स में जब वह ब्लड कैंसर का इलाज कराने पहुंचे तो वहां उन्हें बताया गया कि ब्लड कैंसर के इलाज में 3 लाख रुपए का खर्च आएगा.
एम्स की ओर से कहा गया कि उनके पास इस तरह का कोई फंड नहीं है कि वह तीन लाख रुपये का इलाज अपने पास से फ्री कर सकें. इसके बाद विक्रांत ने अपने इलाज के लिए दिल्ली सरकार, विधायकों, सांसदों सहित कई जगह गुहार लगाई. लेकिन, उनके पास अपना कोई इस तरह का दस्तावेज भी नहीं था, जिसके आधार पर उन्हें कोई सरकारी मदद मिल सके.
इसके बाद वह जानकारी लेकर सोशल जूरिस्ट के नाम से लोगों की मदद के लिए संस्था चलाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट अशोक अग्रवाल के पास पहुंचे. अशोक अग्रवाल ने किसी तरह व्यवस्था करके उनका एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाया और फिर उनके इलाज के लिए दिल्ली सरकार व्यवस्था करे इसकी याचिका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में दाखिल की.
शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार सभी का: इसपर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि विक्रांत के इलाज के लिए तीन लाख रुपये एक सप्ताह के अंदर दिल्ली एम्स को उपलब्ध कराएं, ताकि उसे इलाज मिल सके. एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है. उसको इन दोनों चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास पैसे नहीं हैं. राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना राज्य का नैतिक कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व है. यह प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार भी है.
राज्य सरकार की जिम्मेदारी: उन्होंने कहा, इसी आधार पर हमने याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई, जिसके बाद दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया गया. इस तरह की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को अगर इलाज नहीं मिलेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
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