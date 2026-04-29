दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण क्षति शुल्क बढ़ा, जानिए किसे कितना देना होगा?

दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण क्षति शुल्क बढ़ा, जानिए किसे कितना देना होगा?
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कमर्शियल वाहनों पर ECC चार्ज बढ़ा दिया है. जानें अब किसे कितना देना होगा?
Published : April 29, 2026 at 10:13 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों पर एनवायरनमेंटल कम्पेन्सेशन चार्ज (ईसीसी) बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई है, जिसमें ईसीसी की दरों को संशोधित करने की सिफारिश की गई थी, ताकि इसकी रोकथाम क्षमता फिर से मजबूत हो सके और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री को कम किया जा सके.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह दिल्ली की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम है. संशोधित ईसीसी केवल राजस्व बढ़ाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत पर्यावरणीय रोक है, जिसका उद्देश्य खासकर डीज़ल से चलने वाले प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की अनावश्यक एंट्री को कम करना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली अब अनावश्यक वाहन प्रदूषण का बोझ और नहीं उठा सकती. ईसीसी बढ़ाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश की पर्यावरणीय कीमत अब काफी अधिक होगी.
कैटेगरी के अनुसार ये होगा बढ़ा हुआ चार्ज
नई व्यवस्था के अनुसार, कैटेगरी 2 (हल्के वाणिज्यिक वाहन आदि) और कैटेगरी 3 (2 एक्सल ट्रक) के लिए ईसीसी 1,400 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है. वहीं कैटेगरी 4 (3 एक्सल ट्रक) और कैटेगरी 5 (4 एक्सल ट्रक और उससे ऊपर) के लिए एसीडी 2,600 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे उचित, न्यायसंगत और संतुलित माना तथा संशोधित ईसीसी और वार्षिक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर वर्ष 5% की बढ़ोतरी अप्रैल महीने से लागू होगी.
हर साल होगी 5 फीसदी की बढ़ोतरी
वार्षिक बढ़ोतरी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सिरसा ने कहा कि सिर्फ एक बार बढ़ोतरी करना पर्याप्त नहीं है. हर साल 5% की वृद्धि ईसीसी की प्रभावशीलता बनाए रखने, महंगाई के असर को ध्यान में रखने और धीरे-धीरे ट्रांसपोर्टरों को प्रदूषण फैलाने वाले विकल्पों से हटाकर स्वच्छ और गैर-प्रदूषणकारी विकल्पों की ओर ले जाने के लिए जरूरी है. इस निर्णय की पृष्ठभूमि में यह आकलन था कि वर्ष 2015 में तय किया गया ईसीसी समय के साथ अपनी रोकथाम क्षमता का कुछ हिस्सा खो चुका था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे कमर्शियल और भारी वाहन जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं और जरूरी सेवाओं के, उन्हें दिल्ली से बाहर बनाए गए एक्सप्रेसवे का उपयोग करना चाहिए. इससे वे संशोधित ईसीसी के भुगतान से भी बच सकेंगे. यह निर्देश दिल्ली में अनावश्यक वाहनों के दबाव और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य को और मजबूत करता है.
पलूशन के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर की हवा को साफ रखने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है. नियम, तकनीक, सख्त निगरानी और व्यावहारिक परिवर्तन, हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि दिल्ली स्वच्छ परिवहन और बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सके. उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय को एक व्यापक क्लीन एयर स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जो प्रदूषण में अधिक योगदान देंगे, उन्हें अधिक सख्त आर्थिक जिम्मेदारी उठानी पड़े, जबकि स्वच्छ विकल्प अधिक व्यवहारिक और आकर्षक बनें. दिल्ली सरकार लगातार वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है, जो शहर की खराब वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में से एक है. संशोधित ईसीसी व्यवस्था से प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की अनावश्यक एंट्री को कम करने और दिल्ली की व्यापक स्वच्छ वायु प्रबंधन रणनीति को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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