दिल्ली सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई कोली को ‘प्रख्यात हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि योजना’ में किया शामिल
इस योजना के अंतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर, संत श्री रविदास, महर्षि वाल्मीकि और संत श्री दुर्बल नाथ जैसी प्रख्यात हस्तियां पहले से ही शामिल हैं.
Published : November 12, 2025 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ‘प्रख्यात हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि मनाने की योजना’ में वीरांगना झलकारी बाई कोली का नाम भी शामिल करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. इस योजना के अंतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर, संत श्री रविदास, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, संत श्री गाडगे जी महाराज और संत श्री दुर्बल नाथ जैसी प्रख्यात हस्तियां पहले से ही शामिल हैं.
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की इस योजना में उपरोक्त हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि के आयोजन के लिए विभाग की ओर से पहले ही वित्तीय सहायता दी जा रही थी. अब इसमें झलकारी बाई कोली को भी शामिल कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई कोली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अदम्य शौर्यगाथा की प्रतीक हैं. दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें इस योजना में शामिल करना उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इस योजना के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को इन प्रख्यात हस्तियों की जयंती या पुण्यतिथि मनाने के लिए सहायता दी जाती है. प्रत्येक आयोजन के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की गौरवशाली परंपराओं को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई कोली को इस योजना में शामिल करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की भावना को सशक्त करने वाला कदम है. उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली विविधता की प्रतीक है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी महान संतों, समाज सुधारकों और वीरांगनाओं की जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने के अवसर पर हर समाज की सांस्कृतिक विरासत को समान महत्व मिले. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के अनेक संगठनों की लंबे समय से यह मांग थी कि वीरांगना झलकारी बाई कोली की जयंती को योजना में शामिल किया जाए. सरकार ने इन समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह मांग स्वीकार की है.
जानिए कौन है झलकारी बाई कोली
झलकारी बाई कोली वीर स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक थी और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कार्यरत थीं. वह अपने असाधारण साहस, अटूट देशभक्ति और नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने झांसी की ऐतिहासिक घेराबंदी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका जीवन औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध खड़ी भारतीय महिलाओं की शक्ति और वीरता का प्रतीक है.
