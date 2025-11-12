ETV Bharat / bharat

दिल्ली सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई कोली को ‘प्रख्यात हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि योजना’ में किया शामिल

वीरांगना झलकारी बाई कोली को ‘प्रख्यात हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि योजना’ में शामिल ( Etv Bharat )