ETV Bharat / bharat

दिल्ली की बसों में अब ट्रांसजेंडर भी करेंगे 'फ्री' सफर, रेखा सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली में अब ट्रांसजेंडर भी बसों में 'फ्री' सफर कर सकेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सोमवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के तहत चलने वाली सभी बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह सुविधा ठीक उसी तर्ज पर लागू होगी, जैसे वर्तमान में महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट' के माध्यम से मुफ्त सफर की व्यवस्था है.

सचिवालय में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं इस निर्णय की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, हमारी सरकार दिल्ली के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है. ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से हाशिए पर रहा है, और वित्तीय बाधाओं के कारण उनकी गतिशीलता अक्सर प्रभावित होती है. इस निर्णय से न केवल उनकी आर्थिक बचत होगी, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बढ़ेगी.

महिलाओं की तरह मिलेगा 'फ्री पास'

परिवहन विभाग के अनुसार, इस योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से महिला मुफ्त यात्रा योजना के मॉडल पर आधारित होगा. ट्रांसजेंडर समुदाय के जो भी व्यक्ति दिल्ली के निवासी हैं और जिनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. बस में सवार होने पर उन्हें कंडक्टर द्वारा एक विशेष टिकट जारी किया जाएगा, जिसका शुल्क सरकार वहन करेगी. यह सुविधा डीटीसी और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी क्लस्टर बसों के साधारण और एसी, दोनों श्रेणियों के रूटों पर उपलब्ध होगी.

दिल्ली सरकार द्वारा जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट या अन्य आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर इस सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि बसों में ट्रांसजेंडर समुदाय की उपस्थिति बढ़ने से उनके प्रति सामाजिक नजरिया भी बदलेगा.