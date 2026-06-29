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दिल्ली में एक जुलाई से लागू होगी नई ईवी पॉलिसी, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, जानिए वाहनचालकों को क्या फायदा?

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है वर्षों से जिसकी जरूरत दिल्ली को थी दिल्ली ईवी पॉलिसी के अंतर्गत 15 हजार करोड़ का लाभ जनता को मिलेगा. आम जनता के लिए ये योजना काफी लाभकारी होने वाली है.

नई दिल्ली: दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी एक जुलाई से लागू होगी. यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि आज कैबिनेट में ईवी पॉलिसी पास की गई है. साथ ही इसको उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास अप्रूवल के लिए भी भेज दिया गया है. एलजी के साइन होने के बाद इसे एक जुलाई से लागू किया जाएगा.

दिल्ली पूरे देश में एक मात्र राज्य है जो ईवी पॉलिसी पर बड़ा फ्रेम वर्क घोषित कर रहा है. ईवी पॉलिसी के दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन ग्रामीण सेवा सभी को सब्सिडी मिलेगी. जितनी जनता इसको इस्तेमाल करेगी सरकार उतना ही इसमें सहयोग करेगी.

आशीष सूद ने प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि सोमवार को ग्रुप ऑफ मिस्टर्स ने दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी सीएम के सामने प्रस्तुत किया, जिसे कैबिनेट के सामने सीएम ने पास किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे. पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इससे दिल्ली के प्रदूषण से लाभ मिलेगा. पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का नोडल विभाग परिवहन विभाग होगा, डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पॉलिसी को एडॉप्ट करें, सरकार ने, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है.



1 जुलाई से यह पॉलिसी एलजी की संस्तुति के बाद लागू होगी, 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी. करीब 15 हजार करोड़ का लाभ इस पॉलिसी से आम जनता को मिलेगा. लोगों को सब्सिडी बढ़ाने का काम किया गया है, जितने वाहन खरीदेंगे, उतना लाभ मिलेगा. दो पहिया, चार पहिया वाहन, ग्रामीण परिवहन को इसमें शामिल किया गया है. स्टेकहोल्डर्स के साथ बार बार मीटिंग कर ये नया ईवी ड्राफ्ट कैबिनेट ने पास किया. परिवहन विभाग की सेक्रेटरी निहारिका ने बताया कि ड्राफ्ट तैयार कर एलजी को भेज दिया गया है, उम्मीद है कि मंगलवार तक ये अप्रूव होकर आ जाएगा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए 30, 40, 50 हजार इंसेंटिव, ट्रक को 1 लाख, ग्रामीण सेवा को 20 हजार स्क्रैप इंसेंटिव दिल्ली सरकार की ओर से किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक 2027 से फोर ह्वीलर और 2028 से टूह्वीलर ईवी ही रजिस्टर होंगे. पहली बार इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी बड़ी ईवी पॉलिसी लाई जा रही है. मंत्री आशीष सूद के मुताबिक पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्लेस पर लगाएं जाएंगे डिस्कॉम से सिफारिश कर रहे हैं कि घर में ईवी चार्जिंग के लिए नए मीटर लगाएं. इसके साथ ही ईवी वेहिकल लेने वाले ग्राहक 3 साल तक दिल्ली से बाहर नहीं अपना वाहन नहीं बेच पाएंगे.

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