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दिल्ली गोल्फ क्लब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, स्मारकों के पास सीलिंग के अपने ही आदेश पर 22 जुलाई तक लगाई रोक

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर 22 जुलाई तक रोक लगा दी है, जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली पुलिस को दिल्ली गोल्फ क्लब (DGC) के प्रवेश द्वार के पास एक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले ढांचों को सील करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बुधवार को यह आदेश पारित किया.

दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने इस मामले पर जवाब देने और अपने सुझाव सामने रखने के लिए कुछ समय मांगा है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "अदालत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, फिर भी एक असाधारण छूट के रूप में, एनडीएमसी के अध्यक्ष और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दिए गए उपर्युक्त निर्देशों के पालन पर अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई 2026 तक रोक लगाई जाती है."

बुधवार को हुई सुनवाई में पीठ ने शुरुआत में निर्देश दिया था कि दिल्ली गोल्फ क्लब के प्रवेश द्वार के पास स्थित 'लाल बांग्ला 1 और 2' के 100 मीटर के दायरे में होने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए. अदालत ने यह आदेश उस "चिंताजनक" स्थिति को देखने के बाद पारित किया था कि क्लब के भीतर अधिकांश स्मारकों में संरक्षण का कोई काम नहीं दिख रहा है और वे जर्जर हालत में हैं.

क्लब के भीतर मौजूद नौ अन्य स्मारकों के संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन इमारतों के 20 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने अपने इस निर्देश के अमल पर भी फिलहाल रोक लगा दी है.