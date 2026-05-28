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दिल्ली गोल्फ क्लब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, स्मारकों के पास सीलिंग के अपने ही आदेश पर 22 जुलाई तक लगाई रोक

दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से कपिल सिब्बल ने इस मामले पर जवाब देने और अपने सुझाव सामने रखने के लिए कुछ समय मांगा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 28, 2026 at 7:01 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर 22 जुलाई तक रोक लगा दी है, जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली पुलिस को दिल्ली गोल्फ क्लब (DGC) के प्रवेश द्वार के पास एक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले ढांचों को सील करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने बुधवार को यह आदेश पारित किया.

दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने इस मामले पर जवाब देने और अपने सुझाव सामने रखने के लिए कुछ समय मांगा है. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "अदालत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है, फिर भी एक असाधारण छूट के रूप में, एनडीएमसी के अध्यक्ष और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को दिए गए उपर्युक्त निर्देशों के पालन पर अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई 2026 तक रोक लगाई जाती है."

बुधवार को हुई सुनवाई में पीठ ने शुरुआत में निर्देश दिया था कि दिल्ली गोल्फ क्लब के प्रवेश द्वार के पास स्थित 'लाल बांग्ला 1 और 2' के 100 मीटर के दायरे में होने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए. अदालत ने यह आदेश उस "चिंताजनक" स्थिति को देखने के बाद पारित किया था कि क्लब के भीतर अधिकांश स्मारकों में संरक्षण का कोई काम नहीं दिख रहा है और वे जर्जर हालत में हैं.

क्लब के भीतर मौजूद नौ अन्य स्मारकों के संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन इमारतों के 20 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने अपने इस निर्देश के अमल पर भी फिलहाल रोक लगा दी है.

पीठ ने कहा, "कानून की जरूरतों के मुताबिक उचित कदम न उठाने और यह सुनिश्चित न करने में कि संरक्षित और देखभाल के योग्य स्मारकों के आसपास कोई गतिविधि न हो, एएसआई (ASI - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की भूमिका को देखते हुए हम इसके महानिदेशक को नोटिस जारी करते हैं. उनसे पूछा जाता है कि मामले में ऐसे लापरवाह और ढुलमुल रवैये के लिए उनके खिलाफ उचित आदेश क्यों न पारित किए जाएं, जहां एएसआई की कस्टडी में होने के बावजूद स्मारक के संरक्षण के लिए कोई काम या कार्रवाई नहीं की गई."

इसके बाद शीर्ष अदालत ने एएसआई के महानिदेशक को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से सत्यापित स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया. हेरिटेज साइटों (धरोहर स्थलों) का यह मुद्दा राजीव सूरी द्वारा दायर एक मामले में सामने आया था, जिन्होंने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में लोधी काल के एक स्मारक - शहंशाह अली की गुंबद (Gumti of Shaikh Ali) - पर हुए अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर के भीतर स्थित 10 प्राचीन ढांचों की जर्जर हालत के बारे में बताया गया था. अदालत ने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन के नेतृत्व में कोर्ट कमिश्नरों द्वारा सौंपी गई एक सर्वे रिपोर्ट की जांच करने के बाद ये निर्देश जारी किए.

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