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IMD का इन राज्यों में बारिश और लू चलने का अनुमान, दिल्ली में बारिश से राहत

देशभर में मौसम का पूर्वानुमान आईएमडी ने दक्षिणी राज्यों में शामिल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में 18 जून तक गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान लगाया है.

उन्होंने निवासियों को यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि गरज के साथ बारिश और तेज हवा कुछ क्षेत्रों में व्यवधान और नुकसान पहुंचा सकती है. इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 और 200 के बीच रहा, जो आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए स्वीकार्य है. हालांकि संवेदनशील व्यक्तियों को मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है.

पर्यावरणविद् हुसैन ने कहा कि भारत का वर्तमान मौसम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती विक्षोभ के परस्पर क्रिया से संचालित होता है. ये एक ही समय में गरज के साथ बारिश और गर्मी का कारण बन रहा है. अगले 48 घंटों में दिल्ली में गरज के साथ बारिश और बिजली चमकेगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह सुहावनी रही. शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे उमस भरे मौसम से राहत मिली. मौसम विभाग ने दिन में गरज के साथ बारिश और तेज हवा का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार अधिक से अधिक तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़ समेत उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे तेज होकर भारी बारिश में बदलने की उम्मीद है. आईएडी ने यह भी अनुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 18 जून तक अधिकतम तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है.

इसके बाद कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. पश्चिमी इलाके में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में एक हफ़्ते तक भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं महाराष्ट्र में 18 जून तक तापमान एक जैसा रहेगा, और उसके बाद 19-20 जून के दौरान यह धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा. लू गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में 17 जून तक लू चलने की संभावना है.

पूरे भारत में मौसम का अनुमान

दक्षिणी इलाके में आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में 18 जून तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़ समेत उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इसके अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे बारिश के तेज होने की उम्मीद है. आईएमडी ने यह भी अनुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 18 जून तक अधिकतम तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. जिसके बाद कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

पश्चिमी इलाके में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में एक हफ़्ते तक भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं महाराष्ट्र में 18 जून तक तापमान एक जैसा रहेगा, इसके बाद 19-20 जून के दौरान यह धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में 17 जून तक लू चलने की संभावना है.